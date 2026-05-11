La storia del tortellino di Cristina Cati il disegno usato da Ikea senza autorizzazione
Si chiama Tortellino con ingredienti ed è l'illustrazione firmata da Cristina Cati che è finita in tribunale, il motivo? Ikea l'ha utilizzata nei suoi store senza autorizzazione e ora è tenuta a risarcire l'artista.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Quel ‘Tortellino con ingredienti’ riprodotto, modificato ed esposto in un allestimento del negozio Ikea di Casalecchio, nel Bolognese, senza il consenso dell’artista, l’illustratrice bolognese Cristina Cati, titolare del brand Modoro. Così decide di far causa al colo facebook
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