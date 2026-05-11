La storia del tortellino di Cristina Cati il disegno usato da Ikea senza autorizzazione

Si chiama Tortellino con ingredienti ed è l'illustrazione firmata da Cristina Cati che è finita in tribunale, il motivo? Ikea l'ha utilizzata nei suoi store senza autorizzazione e ora è tenuta a risarcire l'artista.🔗 Leggi su Fanpage.it

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