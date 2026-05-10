Il 10 maggio 2026 a Bologna si è diffusa la notizia di un episodio legato a un disegno dell'illustratrice Cristina Cati, nota come Modoro, che è stato riprodotto, modificato ed esposto in un negozio Ikea di Casalecchio senza il suo consenso. La vicenda riguarda un'immagine intitolata “Tortellino con ingredienti” e ha portato alla luce questioni legate alla proprietà intellettuale e alla tutela delle opere artistiche in ambito commerciale.

Bologna, 10 maggio 2026 – Quel ‘Tortellino con ingredienti’ riprodotto, modificato ed esposto in un allestimento del negozio Ikea di Casalecchio, nel Bolognese, senza il consenso dell’artista, l’illustratrice bolognese Cristina Cati, titolare del brand Modoro. Così decide di far causa al colosso svedese assistita dall'avvocata Lavinia Savini e la vince. Una battaglia intrapresa per “difendere l’importanza del lavoro creativo ”. Che deve e può essere tutelato. Il disegno riconosciuto da una fan e la firma mancante. Tutto ha inizio nel 2021, racconta il Corriere di Bologna, nel periodo di Natale, quando una ragazza che segue la sua attività su Instagram va nel negozio di Ikea, vede la sua illustrazione e la riconosce.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il tortellino, l’illustratrice, Ikea: come è finita la storia del disegno ‘rubato’

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