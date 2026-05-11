Ikea condannata | usato senza permesso il disegno di un’artista

Una sentenza ha condannato Ikea per aver utilizzato senza autorizzazione il disegno di un’artista su alcuni prodotti. Una cliente ha notato somiglianze tra il disegno presente sui prodotti e un’opera dell’artista, portando alla scoperta del presunto furto. In seguito alla vicenda, l’azienda ha eliminato il nome dell’autrice dalle etichette e dai materiali promozionali. La decisione legale evidenzia la questione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto una cliente a scoprire il disegno rubato?. Perché Ikea ha rimosso il nome dell'autrice dai prodotti?. Chi ha spinto l'illustratrice a fare causa alla multinazionale?. Quali modifiche ha subito l'opera originale per diventare un prodotto?.? In Breve Segnalazione avvenuta nel periodo natalizio 2021 tramite una follower sui social media.. L'avvocata Lavinia Savini ha assistito l'illustratrice nella battaglia legale contro Ikea.. L'opera Tortellino è stata riadattata su stampe verticali e su un tagliere.. Sentenza del Tribunale di Bologna impone il risarcimento di alcune migliaia di euro.. Il Tribunale di Bologna ha condannato Ikea al risarcimento di alcune migliaia di euro dopo che l’azienda svedese ha utilizzato senza autorizzazione l’opera dell’illustratrice Cristina Cati nello store di Casalecchio di Reno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ikea condannata: usato senza permesso il disegno di un’artista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni: hanno usato il suo volto senza permessoDua Lipa ha intentato una causa da 15 milioni di dollari contro Samsung, accusando il colosso dell’elettronica di aver utilizzato la sua immagine... Il tortellino, l’illustratrice, Ikea: come è finita la storia del disegno ‘rubato’Bologna, 10 maggio 2026 – Quel ‘Tortellino con ingredienti’ riprodotto, modificato ed esposto in un allestimento del negozio Ikea di Casalecchio, nel... Si parla di: Cristina Cati vince contro Ikea: perché il caso del tortellino pesa sul diritto d'autore; Cristina Cati vince la causa contro Ikea, risarcimento per l'illustrazione usata senza permesso.