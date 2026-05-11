La Spezia si prepara a ospitare il Pride previsto per il 6 giugno, con un percorso che si sta sviluppando in modo autonomo grazie all’impegno di diversi gruppi e cittadini. A pochi giorni dall’evento, i promotori hanno pubblicato una nota per chiarire alcuni aspetti legati alla pianificazione e alla gestione della manifestazione, sottolineando il carattere autodeterminato del progetto.

La Spezia, 11 maggio 2026 – In vista del percorso che porterà al La Spezia Pride 2026 del 6 giugno, i promotori vogliono ribadire con chiarezza alcune informazioni relative all’organizzazione della manifestazione. “Il La Spezia Pride è promosso e organizzato da Raot - Arcigay La Spezia, in collaborazione con Cgil, Arci, Amnesty, Uaar, Circolo di Documentazione Aldo Mieli e Trecento60 Arcigay Massa Carrara. Si tratta di un percorso costruito nel tempo, attraverso mesi di lavoro volontario, confronto politico e organizzazione condivisa”. “Fin dall’inizio, il Pride a Spezia è stato pensato come un progetto collettivo, costruito dal basso e volutamente aperto alla partecipazione della comunità tutta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Spezia Pride 2026: l'indipendenza di un progetto costruito dal basso

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