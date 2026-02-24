Il Comala di Torino chiuderà | al posto dello spazio sociale costruito dal basso un progetto per startup e imprenditorialità

Il Comune di Torino ha deciso di chiudere il Comala, motivando questa scelta con la necessità di riqualificare l’area. Il centro sociale, attivo da quindici anni, ospitava spesso eventi culturali e iniziative per giovani. Ora al suo posto nascerà un progetto dedicato a startup e imprenditorialità, che prevede spazi dedicati alle nuove imprese. La decisione ha suscitato reazioni tra gli utenti, che avevano fatto uso di quella struttura per diversi scopi.

La guerra agli spazi sociali ha colpito un altro bersaglio. Torino, dopo la chiusura dello storico centro sociale Askatasuna, dovrà salutare anche il Comala, che da quindici anni è uno dei più importanti centri di aggregazione della città. Oggi questo luogo "non cambia gestione, come qualcuno sta indebitamente dicendo in questi giorni, chiude e basta e per scelta del Comune", denunciano gli stessi gestori in un video pubblicato sui social. Al suo posto arriverà una cordata di associazioni guidata da Social Innovation Teams Italia Aps (SIT), realtà no profit con sede legale a Milano, che ha vinto il bando pubblicato dalla Circoscrizione 3 e gestirà gli spazi dell'ex caserma Lamarmora per i prossimi dieci anni.