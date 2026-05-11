La sorprendente scelta di Davide Brivio in Honda potrebbe rilanciare la carriera di Joan Mir

Davide Brivio ha deciso di passare a Honda, lasciando il suo ruolo precedente. La sua mossa ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse, considerando la sua esperienza nel settore. Joan Mir, attualmente in squadra, potrebbe beneficiare di questa scelta, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sui piani futuri. La mossa di Brivio segna un cambiamento importante per il team e i suoi piloti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Davide Brivio, attuale figura di spicco nel mondo delle corse, sta per lasciare Trackhouse per unirsi a Honda. Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sul futuro di Joan Mir nel MotoGP nel 2027. Con l’annuncio di Honda di non rinnovare il contratto di Mir oltre il 2026, la possibilità di un ritorno del pilota spagnolo in una nuova squadra si sta facendo strada nel panorama delle competizioni. Joan Mir, dal suo arrivo in Honda nel 2023, ha affrontato difficoltà e delusioni, ritrovandosi attualmente senza un posto per la prossima stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - La sorprendente scelta di Davide Brivio in Honda potrebbe rilanciare la carriera di Joan Mir. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGp, Honda tenta la carta Davide Brivio: l’ex manager Yamaha per vincereLe Mans, 9 maggio 2026 – Partendo da Yamaha, passando per Suzuki e Aprilia, fino a chiudere con Honda? Il giro del mondo dei box Moto gp di Davide... MotoGP: Davide Brivio torna in Honda per guidare il nuovo progetto? Punti chiave Come influirà il ritorno di Brivio sul progetto Quartararo-Alonso in Honda? Chi sostituirà Brivio per gestire la transizione... Si parla di: La sorprendente scelta di Davide Brivio in Honda potrebbe rilanciare la carriera di Joan Mir.; Corriere dello Sport: Napoli, il mercato parte dalla Champions: Hojlund riscattato, Gila e Khalaili nel mirino.