La Social Battle parte subito forte | pienone al Mariquita Sporting Club

La prima edizione della Social Battle si è svolta domenica 10 maggio al Mariquita Sporting Club di Deruta, attirando un’ampia partecipazione. L’evento ha segnato un momento significativo nel percorso di sviluppo della community dedicata al padel in Umbria, con numerosi appassionati che hanno preso parte alla manifestazione. Daniele Cellini, coordinatore della community, ha commentato l’andamento della giornata, evidenziando l’importanza di questa iniziativa per la crescita del movimento locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Domenica 10 maggio rappresenta una data importante nel percorso di crescita di SocialPadel”. Daniele Cellini, coordinatore della community nata intorno al mondo del padel umbro, racconta così la prima edizione della Social Battle, andata in scena al Mariquita Sporting Club di Deruta. “Un evento.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Masters, McIlroy parte subito forte. Ad Augusta bene anche l'americano BurnsL'anno scorso aveva finito lanciando al cielo il suo putter: la lunga rincorsa al grande Slam di carriera era finita. Fiorisce il parco dei Tulipani: è subito pienoneCon l’apertura del Parco dei Tulipani a Villa Lodi Fé, ieri mattina preso subito d’assalto, Riccione ha dato il via ai grandi eventi, che... Argomenti più discussi: Cremona vince al PalaTrieste nell’ultima gara di regular season; God of War Next al centro di rumor e leak: il commento graffiante di Cory Barlog; Round 2 Game 3: Sabres @ Canadiens NHL; Il gioco ti spinge a spendere o restare online? Ora il PEGI lo dirà ai genitori. Il costo di design delle funzionalità di Qualità della Vita: abbiamo accidentalmente ottimizzato l'interazione sociale dai giochi multiplayer? reddit Il Brasiliano sfida Gualtieri: nel video social il sindaco diventa uno zombie roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com