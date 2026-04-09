Masters McIlroy parte subito forte Ad Augusta bene anche l' americano Burns
Il campione in carica inizia con un ottimo risultato alle prime fasi del torneo, chiudendo con un punteggio di 67 colpi (-5). Sulle seconde nove buone prestazioni anche per un altro giocatore statunitense, che si conferma tra i favoriti. La competizione prosegue con altri protagonisti che si contendono il primato, mentre le condizioni del campo e le strategie adottate influenzano le prime valutazioni.
L'anno scorso aveva finito lanciando al cielo il suo putter: la lunga rincorsa al grande Slam di carriera era finita. Dodici mesi dopo Rory McIlroy è sempre protagonista al Masters di Augusta e a metà della prima giornata di gioco è in testa alla classifica a -5 (67 colpi) grazie a sei birdie. Una perfezione macchiata solo da un bogey arrivato alla seconda buca. Meravigliose le sue seconde nove, con 3 birdie consecutivi alla 13, 14 e 15. Rory è alla diciottesima partecipazione al Masters e solo un volta, nel 2011, era partito meglio: quindici anni fa chiuse il primo giro con 65 colpi. Era l'anno in cui poi buttò via alla domenica un vantaggio di 4 colpi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
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