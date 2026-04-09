Il campione in carica inizia con un ottimo risultato alle prime fasi del torneo, chiudendo con un punteggio di 67 colpi (-5). Sulle seconde nove buone prestazioni anche per un altro giocatore statunitense, che si conferma tra i favoriti. La competizione prosegue con altri protagonisti che si contendono il primato, mentre le condizioni del campo e le strategie adottate influenzano le prime valutazioni.

L'anno scorso aveva finito lanciando al cielo il suo putter: la lunga rincorsa al grande Slam di carriera era finita. Dodici mesi dopo Rory McIlroy è sempre protagonista al Masters di Augusta e a metà della prima giornata di gioco è in testa alla classifica a -5 (67 colpi) grazie a sei birdie. Una perfezione macchiata solo da un bogey arrivato alla seconda buca. Meravigliose le sue seconde nove, con 3 birdie consecutivi alla 13, 14 e 15. Rory è alla diciottesima partecipazione al Masters e solo un volta, nel 2011, era partito meglio: quindici anni fa chiuse il primo giro con 65 colpi. Era l'anno in cui poi buttò via alla domenica un vantaggio di 4 colpi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Masters, McIlroy parte subito forte. Ad Augusta bene anche l'americano Burns

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Anteprima, pronostico e come guardare Rory McIlroy che tenta di fare la storia ad Augusta2026-04-06 17:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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