Fiorisce il parco dei Tulipani | è subito pienone

Ieri mattina il Parco dei Tulipani a Villa Lodi Fé ha aperto al pubblico, attirando subito un gran numero di visitatori. La città ha iniziato così la stagione degli eventi primaverili, che proseguiranno con spettacoli, concerti e show comici dedicati sia ai turisti che ai residenti. La manifestazione si svolge in un’area aperta e accessibile a tutti, segnando l’inizio di un calendario ricco di appuntamenti.

Con l’apertura del Parco dei Tulipani a Villa Lodi Fé, ieri mattina preso subito d’assalto, Riccione ha dato il via ai grandi eventi, che accompagneranno turisti e residenti per tutta la primavera con spettacoli concerti, e show comici. Tra i protagonisti Cristina d’Avena, Giuseppe Giacobazzi e Andrea Vasumi. Suggestivo è il Parco dei Tulipani, che tra esplosioni cromatiche incanta grandi e piccini, amanti della natura e della fotografia, intenti a immortalare oltre 50mila fiori di oltre 30 varietà. In programma pure la tradizionale caccia alle uova con sfide e indovinelli, giochi artigianali in legno e la piscina colma di chicchi di mais. Nei fine settimana si aggiungono spettacoli itineranti di maghi, burattinai, musicanti, truccabimbi e artisti di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiorisce il parco dei Tulipani: è subito pienone Articoli correlati A Lastra a Signa torna il parco dei tulipaniIl giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica Wanderandpick promosso per il quinto anno consecutivo a Lastra a Signa in... A Riccione sboccia “Il Parco dei tulipani”: così Villa Lodi Fé si trasforma in un giardino incantatoRiccione si prepara ad accogliere la stagione più dolce con un’esplosione di colori e profumi. Contenuti e approfondimenti su Fiorisce il parco dei Tulipani è subito... Temi più discussi: Fiorisce il parco dei Tulipani: è subito pienone; Ciliegi fioriti: dove e quando vederli a Tokyo nel 2026; Lastra fiorisce con i suoi tulipani. Tra i 13mila bulbi, alcune rarità; Messer Tulipano 2026: a Pralormo fiorisce la primavera dei 130mila bulbi. Lastra fiorisce con i suoi tulipani. Tra i 13mila bulbi, alcune raritàSarà inaugurato il 26 marzo e ci sarà anche la possibilità di raccogliere un fiore con il contributo di 1 euro. msn.com Il 26 marzo riapre il parco dei tulipani Wanderandpick: 13.000 le varietà da raccogliere nel giardino a ridosso delle muraLASTRA A SIGNA - Il giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica denominato Wanderandpick e promosso per il quinto anno ... piananotizie.it VIDEO | Dopo le critiche, fiorisce il Parco 8 marzo a Borgo Roma - facebook.com facebook Come una magnolia in fiore, la #linguafrancese fiorisce grazie a diversità, radici e cura. Nella Giornata Internazionale della #Francofonia, celebriamo una lingua viva, che unisce persone, culture e generazioni. Ogni fiore racconta una storia; ogni voce arricchi x.com