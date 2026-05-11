La situazione mafiosa a Foggia è più pericolosa che in Sicilia o in Calabria Il procuratore nazionale Antimafia traccia un quadro drammatico

Il procuratore nazionale antimafia ha descritto una situazione mafiosa a Foggia più grave rispetto a quella di Sicilia e Calabria. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato come le attività criminali nella zona siano particolarmente intense e pericolose. La sua analisi si basa su dati e relazioni raccolti negli ultimi mesi, senza fare riferimenti specifici a persone o entità coinvolte. La situazione viene definita come una delle più preoccupanti nel panorama italiano.

La situazione mafiosa a Foggia è più grave di quella in Sicilia o in Calabria. Drammatica e impietosa la disamina tracciata dal Procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, oggi a Foggia durante la conferenza stampa per illustrare le tre operazioni che hanno portato a 21 arresti questa mattina durante il blitz eseguito dalle forze di polizia in un'operazione diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Si tratta di una complessa indagine che ha scardinato il sistema mafioso della “Società Foggiana”. Le accuse a vario titolo sono di estorsione aggravata dal metodo e dall’agevolazione mafiosa, armi e droga.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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