Prevenzione antimafia a Foggia il procuratore nazionale Melillo e il vice ministro della Giustizia Sisto

Lunedì 11 maggio, alle 9, a Foggia si terrà un evento dedicato alla prevenzione antimafia con la presenza del procuratore nazionale antimafia e del vice ministro della Giustizia. La conferenza si svolgerà presso una sede ancora da definire, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine. L’incontro si concentrerà sui temi della lotta alla criminalità organizzata e delle strategie di prevenzione adottate a livello nazionale.

Foggia si prepara a ospitare un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Lunedì 11 maggio, alle 9.30, presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Sociali dell’Università di Foggia promuovono il convegno dal titolo ‘La prevenzione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Ardituro parla agli allievi dei Salesiani“Dopo l’importante incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, ci sarà un altro confronto di grande valore e di alto... A Salerno l’insediamento di Cantone, le parole del procuratore nazionale MelilloTempo di lettura: 2 minuti“È una giornata fortunata per l’intero distretto: arriva un magistrato di grande competenza, non devo aggiungere altro...