Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo Ardituro parla agli allievi dei Salesiani

Il sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonello Ardituro, incontrerà domani gli studenti delle scuole medie salesiane di Caserta nel teatro dedicato a don Bosco. L’evento si svolgerà nel pomeriggio nell’istituto di via Roma. La visita è rivolta ai giovani studenti e avverrà in un locale dedicato alla scuola.

"Dopo l'importante incontro con il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, ci sarà un altro confronto di grande valore e di alto valore formativo, dedicato alla memoria di don Peppino Diana, con il dottor Antonello Ardituro - spiega don Antonio D'Angelo, direttore della casa salesiana di Caserta -. Proviamo a far confrontare i nostri studenti con alcuni dei magistrati più esposti degli ultimi anni nella lotta alla ndrangheta e alla camorra, testimoni di legalità e di grande impegno contro la criminalità organizzata, a costo della propria vita". All'incontro parteciperanno anche il questore di Caserta, Andrea Grassi, e...