L’Architettura del Pensiero | Come la Filosofia Antica ha anticipato la Moderna Psicologia

Un collegamento sottile ma forte unisce le idee della filosofia antica alle scoperte della psicologia moderna. Le riflessioni degli antichi filosofi hanno posto le basi per comprendere la mente umana, anticipando molte delle teorie che oggi vengono studiate nei laboratori di neuroscienze. Questo legame si manifesta in concetti che ancora oggi influenzano il modo in cui si analizzano i processi mentali e il comportamento umano.

? Di Manila Scaramella?Esiste un ponte invisibile ma indistruttibile che collega le piazze dell’Antica Grecia ai moderni laboratori di neuroscienze. Se nel mio precedente contributo abbiamo esplorato la neuroplasticità come capacità biologica del cervello di trasformarsi, oggi facciamo un passo avanti: chi ha insegnato all’uomo, per la prima volta, a governare questo cambiamento??La risposta risiede nella filosofia, l’antica “medicina dell’anima” che ha gettato le basi etiche e teoriche della psicologia contemporanea.?Il Potere delle Abitudini: Da Aristotele alle Sinapsi.?Già nel IV secolo a.C., Aristotele scriveva: “Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Hermeticism 101 — The Ancient Roots of Psychology, Alchemy, and Inner Transformation

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