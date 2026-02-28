Sanremo 2026 Fedez-Masini ‘simbiosi’ necessaria | da ‘divisivi’ in testa alle classifiche

A Sanremo 2026, Marco Masini e Fedez si sono esibiti insieme, rappresentando due generazioni diverse e condividendo il desiderio di riscatto. I due hanno portato sul palco il brano “Male necessario”, facendo notizia per la loro collaborazione e per il modo in cui hanno affrontato il confronto musicale. La loro presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, creando un ponte tra stili e approcci differenti.

A Sanremo 2026 due generazioni a confronto, sullo stesso palco e con la stessa voglia di riscatto. A modo loro Marco Masini e Federico Lucia, in arte Fedez, hanno vissuto un ‘Male necessario‘. E vivono adesso il loro momento d’oro, in una ‘simbiosi’ che sembra aver fatto bene ad entrambi, maturati e con il peggio alle spalle. Così, appaiono in conferenza stampa alla Roof dell’Ariston forti del primato su Spotify e con una leggerezza e una tranquillità che Fedez assegna senza dubbi alla catarsi masiniana nel backstage: “Marco ha una tecnica particolare per trasmettere calma prima di salire sul palco: parlare di calcio. In questa esperienza di Festival sono diventato un esperto di Fiorentina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026: Marco Masini e Fedez arrivano al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

