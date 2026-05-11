I fan dell’AEW sembrano pensare che i momenti di grande abbuffata siano tornati, anche se i tempi effettivi potrebbero essere diversi. La sensazione generale è che questa fase si ripresenti con una certa frequenza, richiamando ricordi di eventi passati. Non si tratta di un ritorno ufficiale, ma di un sentimento condiviso tra gli appassionati che seguono da vicino le ultime vicende della federazione.

I tempi della grande abbuffata sembrano tornati in AEW. Almeno nell’idea dei fan. Certo, da inizio anno la compagnia diretta da Tony Khan ha messo sotto contratto quasi una decina di atleti, smistandoli poi fra gli show principali, quelli di secondo piano (ROH) e quelli di lato (CMLL, NJPW, Stardom). Un modo per non ingolfare il roster per davvero, permettendo a tutte e tutti più contratti, più opportunità, e una crescita utile a future soluzioni. Ora però ci sono stati i licenziamenti della WWE. E dunque si fa un gran rincorrere di voci fra i fan: bisogna prendere quel o quell’altroa wrestler. Come una abbuffata dove l’importante non è la linearità del progetto ma riempire di quanti più calibri possibili lo spogliatoio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La serenità vale più di una abbuffata

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