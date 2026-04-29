Ritrovare in ufficio la serenità di casa | una nuova priorità per i professionisti

Negli ultimi anni, molti professionisti cercano di riportare un senso di tranquillità e comfort anche in ambienti lavorativi, in modo da rendere più gestibile la giornata. La ricerca di un equilibrio tra vita privata e lavoro si traduce spesso in modifiche agli spazi e alle abitudini quotidiane. Questa tendenza riflette un desiderio di rendere l’ufficio un luogo più accogliente, che possa favorire il benessere senza perdere di vista le esigenze di produttività.

a cura di Jean Baptiste Pain* Per molto tempo l’ufficio è stato sinonimo di produttività, collaborazione e ritmi serrati. Poi è arrivato il boom dello smart working da remoto e, con esso, una scoperta inaspettata per molti professionisti: quella di una quotidianità più calma, fluida e serena. Meno interruzioni, meno rumore, più autonomia. A casa, in molti hanno ritrovato una forma di comfort mentale che credevano incompatibile con il mondo professionale. Mentre le aziende richiamano progressivamente i propri team in presenza, sorge spontanea una domanda: come riportare questa serenità domestica all’interno degli uffici? Perché non si tratta più di scegliere tra performance e benessere, ma di conciliarli in modo duraturo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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