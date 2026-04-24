La Liga | Real torna a vincere Yamal segna e si fa male ma il Barça resta a +9

Il Barcellona ha sconfitto il Celta con un risultato che ha portato a un aumento del vantaggio in classifica, ora di nove punti, mantenendo così il suo cammino verso il titolo. Durante l'incontro, un giocatore ha segnato e si è infortunato, mentre il Real Madrid ha ottenuto una vittoria che gli permette di avvicinarsi alla vetta della classifica. La partita si è disputata il 24 aprile 2026 a Barcellona.

Barcellona (Spagna) 24 aprile 2026 - Una partita dopo l'altra il Barcellona si avvicina sempre più al titolo e la vittoria contro il Celta vale altri tre punti in direzione Liga. Il Real Madrid torna però a fare punti, superando il Deportivo Alaves. Alle loro spalle continuano le difficoltà dell' Atletico Madrid, dopo il ko in finale di Coppa del Re, si arriva a quattro sconfitte consecutive in campionato. Il margine sul quinto posto resta confortevole, ma i colchoneros devono quanto prima chiudere il discorso Champions League. Sale in zona Europa il Getafe, dietro si assottiglia sempre più il distacco tra le ultime tre e le squadre per ora salve.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Liga: Real torna a vincere, Yamal segna e si fa male, ma il Barça resta a +9 Notizie correlate Leggi anche: Infortunio Yamal, segna il rigore e si fa male Leggi anche: Con Inzaghi non giocava mai: ora Muriqi segna più di Yamal e ha tolto la Liga al Real Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mourinho torna al Real Madrid? Perez vuole riportarlo al Bernabeu, non ha mai smesso di apprezzarlo; Mourinho torna al Real Madrid? L’idea di Florentino Perez è più di una suggestione; José Mourinho torna al Real Madrid? La battuta al giornalista dopo una domanda scomoda accende il mercato; Arbeloa: Al Real Madrid ogni partita è una questione di vita o di morte. La Liga torna negli anni '90: le squadre spagnole vestono vintageIn Spagna è il weekend della nostalgia. Da oggi, venerdì 10 aprile a lunedì 13 aprile 2026, in occasione della 31esima giornata di La Liga e della 34esima di La Liga Hypermotion (la seconda divisione ... tg24.sky.it La Liga torna al passato: nel weekend in campo con le maglie vintage. Ma Real e Barca dicono «no»Calciatori, arbitri e grafiche tv in stile anni '80 e '90 per l'iniziativa «La Liga Retro». Grandi aspettative per il merchandising. Le maglie saranno in vendita tra gli 80 e i 140 euro. La più cara è ... corriere.it Gavi kan batun lashe kofin La Liga a wasan da za su kara da Real Madrid: “Ba haka nake so ba. Abin da nake so shi ne mu lashe kofin da wuri-wuri ” facebook Liga, il #Levante inguaia il #Siviglia. Colpaccio del #RayoVallecano x.com