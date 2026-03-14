Negli ultimi tempi, il fenomeno dello Skin Fasting, ovvero il “digiuno della pelle”, ha attirato molta attenzione sui social media. Si tratta di una pratica che prevede di sospendere l’uso di creme e sieri quotidianamente, con l’idea di favorire il benessere della pelle. Questa tendenza ha sollevato discussioni e curiosità tra appassionati di cosmetica e non solo.

Il trend dello Skin Fasting, ovvero il “digiuno della pelle”, è diventato virale sui social media promettendo una guarigione miracolosa attraverso la sospensione totale di ogni cosmetico. Molti utenti sostengono che eliminare creme e sieri permetta ai pori di “respirare” e alla barriera cutanea di rigenerarsi autonomamente, opponendosi alla stratificazione eccessiva di prodotti tipica delle routine moderne. Tuttavia, la comunità scientifica chiarisce che la pelle non possiede facoltà disintossicanti e che i miglioramenti osservati derivano spesso dalla fine di uno stress chimico piuttosto che da un reale processo di purificazione. ragazza applica acido ialuronico (fonte: FreePik) Il concetto di mettere il viso “a dieta” si manifesta in diverse sfumature, da quella più radicale a quella moderata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Crema e siero ogni giorno? Perché il troppo stroppia: la verità medica sul “digiuno” della pelle

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