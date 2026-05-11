La scuola da Vinci capofila della rete degli istituti EsaBac
Nell’aula magna dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Civitanova si sono tenuti i seminari in lingua francese, organizzati secondo la metodologia EsaBac. La scuola è il punto di riferimento per una rete di altri undici istituti delle Marche coinvolti nel progetto. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e docenti impegnati nelle attività formative dedicate all’approfondimento linguistico e culturale.
Nell’aula magna dell’Is "Leonardo da Vinci" di Civitanova, scuola capofila della rete composta da altri 11 istituti EsaBac delle Marche, si sono svolti i seminari in lingua francese secondo la metodologia EsaBac. L’acronimo EsaBac nasce dall’unione di "Esame di Stato" italiano e "Baccalauréat" francese: viene offerta la possibilità per gli studenti liceali italiani di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all’università in Francia oppure in Italia. I lavori sono stati aperti dal dirigente scolastico Francesco Giacchetta. Presenti all’incontro Arianna Lubrani, referente Esabac Usr...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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