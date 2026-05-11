La scuola da Vinci capofila della rete degli istituti EsaBac

Nell’aula magna dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Civitanova si sono tenuti i seminari in lingua francese, organizzati secondo la metodologia EsaBac. La scuola è il punto di riferimento per una rete di altri undici istituti delle Marche coinvolti nel progetto. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e docenti impegnati nelle attività formative dedicate all’approfondimento linguistico e culturale.

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Nell’aula magna dell’Is "Leonardo da Vinci" di Civitanova, scuola capofila della rete composta da altri 11 istituti EsaBac delle Marche, si sono svolti i seminari in lingua francese secondo la metodologia EsaBac. L’acronimo EsaBac nasce dall’unione di "Esame di Stato" italiano e "Baccalauréat" francese: viene offerta la possibilità per gli studenti liceali italiani di conseguire, con lo stesso esame, il diploma italiano e il diploma francese con i quali iscriversi all’università in Francia oppure in Italia. I lavori sono stati aperti dal dirigente scolastico Francesco Giacchetta. Presenti all’incontro Arianna Lubrani, referente Esabac Usr...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scuola da Vinci capofila della rete degli istituti EsaBac ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggioLa Flc di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio. Riforma degli istituti tecnici, Pd Umbria: "Misura che rischia di snaturare la missione educativa della scuola pubblica"Una misura che "Rischia di snaturare la missione educativa della scuola pubblica italiana". Argomenti più discussi: La scuola da Vinci capofila della rete degli istituti EsaBac; Obbligo di usare Microsoft Word al liceo Leonardo da Vinci: le critiche della rete Software libero Liguria; Trecento libri per ricostruire Niscemi: la scuola diventa cantiere di futuro. Dalla Strada degli Scrittori una donazione al liceo scientifico; Sciopero Istituti tecnici il 7 maggio: le iniziative di mobilitazione.