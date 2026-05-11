La scrittrice Antonella Tamiano in biblioteca a Cesate con il suo giallo
Sabato 23 maggio alle ore 17, la biblioteca di Cesate (MI) accoglierà Antonella Tamiano per la presentazione del suo giallo "Silenziosi riflessi di un artista minore". La storia segue Cristina Greco, curatrice d'arte al Museo Castromediano di Lecce, che si trova coinvolta in un'oscura indagine.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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