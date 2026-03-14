La scrittrice Maria Attanasio presenta il suo La rosa inversa in municipio

Da cataniatoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 marzo alle 18 nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del municipio si terrà la presentazione del romanzo storico “La Rosa Inversa” scritto da Maria Attanasio e pubblicato da Sellerio editore Palermo. L’evento prevede l’intervento dell’autrice che illustrerà il suo nuovo libro, ambientato nella Sicilia del Settecento, e coinvolgerà i presenti in una discussione sulla trama che include elementi di illuminismo, segreti e rivoluzioni.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend All’evento, che si avvale del coordinamento organizzativo di Daniela Alparone e si svolgerà in collaborazione con Edicola Falcone Borsellino e con il patrocinio del Comune, interverranno per i saluti il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco. Poi dialogheranno con l’autrice Domenico Amoroso, archeologo e storico dell’arte, e Dario Stazzone, italianista e saggista (Università degli studi di Catania). “La Rosa Inversa” è uno fra i 79 libri proposti alla 80esima edizione del Premio Strega: mercoledì 1° aprile, CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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