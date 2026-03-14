La scrittrice Maria Attanasio presenta il suo La rosa inversa in municipio

Mercoledì 18 marzo alle 18 nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del municipio si terrà la presentazione del romanzo storico “La Rosa Inversa” scritto da Maria Attanasio e pubblicato da Sellerio editore Palermo. L’evento prevede l’intervento dell’autrice che illustrerà il suo nuovo libro, ambientato nella Sicilia del Settecento, e coinvolgerà i presenti in una discussione sulla trama che include elementi di illuminismo, segreti e rivoluzioni.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend All’evento, che si avvale del coordinamento organizzativo di Daniela Alparone e si svolgerà in collaborazione con Edicola Falcone Borsellino e con il patrocinio del Comune, interverranno per i saluti il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore alla Cultura Claudio Lo Monaco. Poi dialogheranno con l’autrice Domenico Amoroso, archeologo e storico dell’arte, e Dario Stazzone, italianista e saggista (Università degli studi di Catania). “La Rosa Inversa” è uno fra i 79 libri proposti alla 80esima edizione del Premio Strega: mercoledì 1° aprile, CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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