La scelta Ravagnani presenta il suo romanzo ad Aversa
Lunedì 11 maggio 2026, alle 18:30, si terrà ad Aversa la presentazione del nuovo romanzo di Alberto Ravagnani intitolato “La scelta”. L’evento si svolgerà nell’ambito del progetto “Biblioteca di Aversa” e prevede un incontro pubblico con l’autore. Durante la serata, Ravagnani parlerà del suo libro e leggerà alcuni brani, offrendo ai presenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con l’autore.
Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 18:30, Alberto Ravagnani presenterà ad Aversa il suo nuovo libro “La scelta”, al centro di un incontro pubblico promosso nell’ambito del progetto “Biblioteca di Aversa. Spazio aperto di Storie e Comunità”. Negli ultimi anni Ravagnani è diventato una delle figure.🔗 Leggi su Casertanews.it
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La scelta, Ravagnani presenta il suo romanzo ad AversaLunedì 11 maggio 2026, alle ore 18:30, Alberto Ravagnani presenterà ad Aversa il suo nuovo libro La scelta, al centro di un incontro pubblico promosso nell’ambito del progetto Biblioteca di Aversa. casertanews.it