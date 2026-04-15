I fratelli meraviglia | Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo

Venerdì 17 aprile alle 19 si terrà un evento al Diagonal Loft Club di Forlì dedicato alla narrativa italiana contemporanea. Durante l’incontro, l’autore Matteo Cavezzali presenterà il suo ultimo romanzo, intitolato I fratelli meraviglia, pubblicato da Mondadori. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà in Viale Salinatore 101.

Venerdì 17 aprile alle 19 il Diagonal Loft Club (Viale Salinatore 101, Forlì) ospita un appuntamento con la narrativa contemporanea italiana: Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo I fratelli meraviglia, pubblicato da Mondadori. L’incontro, inserito nel programma diffuso del Festival del Buon.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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