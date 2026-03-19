Anna Maria Testa presenta il suo romanzo La città dei giochi perduti

Anna Maria Testa presenta il suo nuovo romanzo intitolato “La città dei giochi perduti” a Bergamo. La narrazione si svolge in un contesto segnato dalla pandemia, e affronta temi come memoria, ecologia, multiculturalità e diritti, creando un quadro complesso di eventi e personaggi. L’autrice ha illustrato i contenuti del libro durante un evento pubblico nella città lombarda.

Bergamo. Sullo sfondo della pandemia si intrecciano memoria, ecologia, multiculturalità, diritti dei giovani e valore del gioco, temi che Anna Maria Testa approfondisce nel suo libro “ La città dei giochi perduti “, con l’intento di valorizzare il patrimonio artistico-culturale di Bergamo e di Brescia. L’autrice, docente di Arte presso la scuola secondaria di Bergamo, ha vinto il primo premio al concorso internazionale “La fiaba di Selvino” nel 2023. Il libro sarà presentato a breve presso alcune Biblioteche comunali e avrà uno spazio alla prossima Fiera dei Librai di Bergamo. Gli appuntamenti sono fissati per domenica 29 marzo, a Bonate Sopra alle 16, e venerdì 27 marzo, a Sotto il Monte alle 20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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