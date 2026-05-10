Scandone l’ora della verità | spareggio playoff contro Messina
Questa domenica alle 18 al PalaDelMauro si gioca la partita decisiva tra la Scandone Avellino e il Basket School Messina, valida per gli spareggi playoff. La squadra di casa si presenta dopo aver perso gara 1, mentre Messina ha ottenuto la vittoria in gara 2, portando la serie in parità. Sono quaranta minuti che potrebbero decidere chi avanzerà ai quarti di finale.
Quaranta minuti per continuare la corsa playoff. La Scandone Avellino si gioca questa sera, domenica 10 maggio alle ore 18, al PalaDelMauro, l’accesso ai quarti di finale contro il Basket School Messina, protagonista della vittoria in gara 2 che ha riportato la serie in perfetto equilibrio dopo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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