Scandone l’ora della verità | spareggio playoff contro Messina

Questa domenica alle 18 al PalaDelMauro si gioca la partita decisiva tra la Scandone Avellino e il Basket School Messina, valida per gli spareggi playoff. La squadra di casa si presenta dopo aver perso gara 1, mentre Messina ha ottenuto la vittoria in gara 2, portando la serie in parità. Sono quaranta minuti che potrebbero decidere chi avanzerà ai quarti di finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui