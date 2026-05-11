Oggi si celebra un anniversario importante al Teatro alla Scala, con una cerimonia per ricordare gli 80 anni dalla riapertura dopo i lavori di restauro. Il sovrintendente dell’istituzione ha commentato l’evento, definendolo una giornata significativa e condividendo il piacere di vedere il momento così sentito dal pubblico. La commemorazione si svolge in un’atmosfera di festeggiamento e riflessione, con la partecipazione di diverse personalità del mondo della musica e dello spettacolo.

“È una giornata importantissima, che ricordiamo e che mi fa piacere vedere che è così sentita”. A dirlo è Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro alla Scala, prima dell’inizio della cerimonia per gli 80 anni dal concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini. “Perché quella fu una grande festa che veniva al termine di un periodo terribile, quello della guerra e dell’occupazione nazifascista ma che arrivava al termine della ricostruzione del teatro, una cosa che veniva da lontano e che aveva coinvolto tutta la regione”. Dopo il bombardamento, ha spiegato Ortombina, la Scala trovò ospitalità prima al Comunale di Como, poi al Donizetti di Bergamo e infine al Lirico, perché “il nostro linguaggio, che è la musica, il più universale, arrivasse il più possibile a tutti “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Scala, Ortombina: “Giornata importantissima” per gli 80 anni dalla riapertura

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