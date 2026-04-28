La senatrice a vita ha riferito di aver ricevuto minacce e insulti sui social media, ricordando che in passato ha già affrontato situazioni simili. Durante un evento al Memoriale della Shoah di Milano, ha spiegato come nel corso degli anni siano state rivolte a lei parole offensive e minacciose, paragonando le recenti intimidazioni a quelle di 90 anni fa. La senatrice ha sottolineato il suo impegno nel mantenere viva la memoria storica.

"Ormai ho 96 anni, sono prossima alla morte, ma ci sono persone che continuano a scrivermi: perché non muori?". Liliana Segre, a quasi novant'anni dalle telefonate ricevute negli anni prima della deportazione ad Auschwitz, continua a sentire gli stessi insulti. Al Memoriale della Shoah di Milano, alla quinta edizione dell'incontro "Le vittime dell'odio" promosso dall'Oscad, la senatrice a vita ha parlato del mondo di oggi, un mondo "di odio sempre più vasto".,, "Oggi il mondo dell'odio è sempre più vasto", ha detto Liliana Segre. "È una valanga che trascina le persone a scrivermi a 96 anni: "Perché non muori?". Ha...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La denuncia di Liliana Segre: "Come 90 anni fa, mi chiedono perché non muoio"

Notizie correlate

Liliana Segre denuncia l’odio subito: “A 96 anni mi scrivono ancora: perché non muori?”Il convegno organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori presso il Memoriale della Shoah di Milano ha offerto uno...

Leggi anche: Liliana Segre: “Ho 96 anni e ancora mi dicono ‘perché non muori'”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Corteo 25 aprile a Milano, insulti alla Brigata ebraica; Luciano Belli Paci respinge ogni accusa di antisemitismo rivolta all’Anpi ma denuncia una ricostruzione rovesciata dei fatti da parte del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo.; Walker Meghnagi attacca l’Anpi: Li denuncio, sono antisemiti. Voglio incontrare il Papa e Mattarella; Piantedosi, 25 aprile a Milano fatti gravi, bandiera Israele diversivo.

Liliana Segre: Ho 96 anni e ancora mi dicono ‘perché non muori’La senatrice a vita Liliana Segre vittima di messaggi violenti. La denuncia è arrivata in occasione del convegno dal titolo Le vittime dell'odio, ... lapresse.it

Liliana Segre: odio online e tensioni al corteo del 25 aprileLa senatrice a vita denuncia minacce ricevute anche oggi e commenta le contestazioni alla Brigata ebraica a Milano Liliana Segre torna a denunciare l’odio online e le minacce ricevute, raccontando una ... liberoreporter.it

Liliana Segre: "Valanga di odio sempre più vasta, mi scrivono 'Perché non muori". La senatrice a vita lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/28/liliana-segre-il-mondo-dellodi - facebook.com facebook

Liliana Segre: "Valanga di odio sempre più vasta, mi scrivono 'Perché non muori". La senatrice a vita lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com