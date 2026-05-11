La Scala Dell’Utri | Emozioni che non si provano più
Un uomo ha dichiarato di aver partecipato a un evento specifico per rivivere emozioni che non prova più, sottolineando di essere arrivato apposta per questa ragione. La sua dichiarazione è stata resa pubblicamente, senza ulteriori dettagli su altri aspetti dell’incontro o sulle motivazioni dietro la visita. La frase è stata pronunciata durante un momento che ha suscitato un certo interesse tra i presenti.
“Una grande emozione. Sono venuto apposta per questo, per provare le emozioni che non si provano più”. A dirlo è Marcello Dell’Utri, tra i fondatori di Forza Italia, al suo arrivo al Teatro alla Scala per la cerimonia degli 80 anni dal concerto di riapertura diretto da Arturo Toscanini. Alla domanda se avrebbe salutato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in sala, Dell’Utri ha risposto: “Se mi capita lo saluto“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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