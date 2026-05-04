Emozioni Cromatiche la mostra personale di Chiara Scala
Dal 4 al 17 maggio, la galleria Strati d’Arte in Via Sicilia 133 a Roma ospita la mostra personale di Chiara Scala intitolata “Emozioni cromatiche”. L’esposizione presenta una serie di opere realizzate dall’artista, che verranno esposte fino alla data di chiusura. La rassegna si svolge negli spazi della galleria, aperta al pubblico durante l’intera durata dell’evento.
Apre la mostra personale “Emozioni cromatiche” di Chiara Scala dal 4 maggio al 17 maggio da Strati d’Arte Gallery in Via Sicilia 133, a Roma.Opening: lunedì 4 maggio, ore 18 - 21Mostra: 417 maggio 2026Il colore come gesto e spazioCon Emozioni cromatiche, Chiara Scala presenta una nuova mostra.🔗 Leggi su Romatoday.it
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