Domenica 29 marzo nella chiesa di San Nicola si è svolta una serata dedicata alla Passione di Cristo organizzata dall’arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, guidata da un responsabile. La partecipazione è stata numerosa e composta, coinvolgendo i presenti in un momento di riflessione e devozione. La serata ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, con momenti di preghiera e testimonianze.

Musiche, letture e immagini hanno guidato i fedeli in un momento condiviso di devozione, con una forte partecipazione e un’iniziativa solidale a sostegno del reparto pediatrico L’iniziativa ha unito diversi linguaggi alternando musica, recitazione e immagini in un percorso capace di coinvolgere emotivamente i presenti. Tra i momenti centrali, la proiezione di alcuni frammenti del film “The Passion of the Christ” di Mel Gibson, utilizzati per accompagnare la riflessione sulle ultime ore della vita di Gesù. I momenti di meditazione sono stati guidati da don Lillo Argento offrendo uno spazio di raccoglimento condiviso. A condurre l’incontro è stato Davide Sardo che ha accompagnato il pubblico lungo le diverse fasi dell’evento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - La Passione più viva che mai, a San Nicola emozioni per la serata dell’arciconfraternita dell'Addolorata

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