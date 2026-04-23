Serata complicata per la San Giobbe Chiusi! Faenza parte bene e non si fa più raggiungere

Nella partita di ieri sera, la squadra di Faenza ha vinto contro quella di Chiusi con il punteggio di 89-74. La formazione di casa ha iniziato bene e ha mantenuto il vantaggio durante tutto il match, senza essere più raggiunta dagli avversari. Tra i marcatori di Faenza si sono distinti alcuni giocatori con più punti rispetto agli altri, mentre Chiusi ha tentato di reagire nel corso della gara senza però riuscire a ribaltare il risultato.

FAENZA 89 CHIUSI 74 FAENZA: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 3, Vettori 14, Van Ounsem 9, Romano 9, Longo 5, Di Pizzo 11, Fragonara 18, Santiangeli 12, Al Alosy, Fumagalli 8. Allenatore Pansa. CHIUSI: Natale 4, Bertocco 7, Molinaro 7, Lorenzetti 8, Candotto 16, Gravaghi 3, Raffaelli 18, Moreno, Petrucci, Rasio 13, Minoli 5. Allenatore Zanco. Arbitri: Purrone, De Angelis, Mammoli. Parziali: 23-12, 39-33, 69-45. FAENZA – Nel recupero della trentacinquesima giornata, Chiusi cade al PalaCattani di Faenza. Romagnoli che fanno un deciso passo avanti verso il secondo turno del play-in come ottava forza del campionato, mentre ancora i giochi restano...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serata complicata per la San Giobbe Chiusi! Faenza parte bene e non si fa più raggiungere Under 19G - SAN GIOBBE CHIUSI - HERONS YOUNG CHIUSI VS HERONS Y. Notizie correlate Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi, amarezza dopo lo stop di San Severo. Zanco: "E’ una caduta che fa male per come è maturata»Una tabellata da tre punti allo scadere del tempo ha condannato l’Umana San Giobbe alla prima sconfitta del girone di ritorno: 73-70 il punteggio con... San Giobbe Chiusi: dolorosa sconfitta in casa. La Luiss Roma impone la legge del più forteSAN GIOBBE CHIUSI 62 LUISS ROMA 68 SAN GIOBBE: Natale 2, Bertocco 5, Molinaro 3, Lorenzetti 4, Candotto, Gravaghi 8, Raffaelli 17, Petrucci 6, Rasio... Contenuti utili per approfondire Basket serie B nazionale. San Giobbe Chiusi. Nel test prevale la Luiss RomaUna serata no, la si può definire così. È stata la Luiss Roma a imporsi nell’amichevole all’Estra Forum di Chiusi, ultimo test casalingo del precampionato dell’Umana San Giobbe. Classico scrimmage, ... lanazione.it Volley serie B. San Marino va a MontorioSerata complicata per la San Giobbe Chiusi! Faenza parte bene e non si fa più raggiungereFAENZA 89 CHIUSI 74 FAENZA: Camparevic, Bianchi, Rinaldin 3, Vettori 14, Van Ounsem 9, Romano 9, Longo 5, Di ... sport.quotidiano.net