La Salernitana affonda nel derby la voce dei tifosi | Abbiamo fatto mezzo tiro in porta

Nel derby, la Salernitana ha subito una sconfitta pesante, con i tifosi che si sono lamentati per la scarsa incisività della squadra, affermando di aver effettuato solo mezzo tiro in porta. L’allenatore Cosmi ha schierato una formazione basata sulla conoscenza dei giocatori, optando per Quirini come mezzala e Antonucci quasi come ala, mentre Villa ha giocato in un ruolo diverso rispetto a quello abituale.

Chef Cosmi si è trovato di fronte a una bella frittata. Un (bel) po' ha contribuito anche lui nel derby, interpretato con una formazione che è figlia della conoscenza dei giocatori, ancora approssimativa: Quirini mezzala e non quinto; Antonucci quasi ala e non trequartista; Villa che dapprima gioca da incursore a sinistra e che poi non passa largo a destra (la posizione assunta a Cosenza) quando si fa male Arena, entra Golemic e ci sono gli estremi per schierarsi con la difesa a tre, dalla quale era arrivata qualche certezza in più. E ancora, Tascone in campo fin troppo. In occasione della scelta finale con la doppia punta, Achik schierato trequartista, in un ruolo che per naturale rigetto il marocchino ha subito convertito in una posizione ibrida, posizionandosi più decentrato.

Crisi Salernitana, la voce dei tifosi: "Un'altra figuraccia"I fischi di fine gara si sono aggiunti al coro di invito - inequivocabile, chiarissimo - che gli ultras hanno rivolto al patron granata, Iervolino.

Salernitana deludente, la voce dei tifosi: "Raffaele è inadeguato"I granata pareggiano anche contro l'ultima in classifica e dicono addio alla promozione diretta.

Salernitana - Cosenza 0-0, la reazione dei tifosi a fine gara

