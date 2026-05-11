La Sab Group vince anche l' ultima | San Marino cade al tie-break e ora scattano i playoff
La Sab Group Rubicone ha concluso la regular season con una vittoria al tie-break contro San Marino nell'ultimo incontro. La partita si è conclusa con il punteggio finale al quinto set, permettendo alla squadra di chiudere la fase regolare con un risultato positivo. Ora, in vista dei playoff, la squadra si prepara per gli incontri successivi. La partita si è svolta in un palazzetto gremito di tifosi.
La Sab Group Rubicone chiude la regular season con un’altra vittoria, superando San Marino al tie-break nell'ultimo match di campionato. Nonostante il primo posto in classifica già blindato, i gialloblù hanno onorato l'impegno con una prestazione di carattere, fondamentale per mantenere alto il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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