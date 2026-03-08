La Querzoli Volley Forlì si aggiudica il derby contro la Sab Group Rubicone | vittoria al tie-break

La Querzoli Volley Forlì ha conquistato la vittoria nel derby contro la Sab Group Rubicone al tie-break, chiudendo la partita in cinque set. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo durante la 18esima giornata di Serie B maschile. La vittoria è arrivata al termine di una battaglia intensa e combattuta.

Con questi due punti preziosissimi, la Querzoli Volley Forlì non solo vince il derby, ma lancia un segnale chiaro a tutto il campionato: la corsa verso l'alto continua In una cornice di pubblico straordinaria la Querzoli Volley Forlì firma l'impresa della 18esima giornata di Serie B maschile, superando per 3-2 la corazzata Sab Group Rubicone al termine di una battaglia epica durata cinque set. Una vittoria di nervi, cuore e tecnica che permette ai forlivesi di riscattare la sconfitta dell'andata e di confermare un momento di forma strepitoso, infliggendo uno stop alla seconda forza del campionato. Il tabellino finale recita una progressione che racconta perfettamente l'altalena di emozioni vissuta in campo: 21-25, 25-19, 21-25, 25-15, 15-11.