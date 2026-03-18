Sab Group vittoria ritrovata Successo al tie break

La Sab Group Rubicone ha conquistato una vittoria al tie break contro la Sios Novavetro, in una partita giocata a San Severino Marche. Dopo aver perso i primi due set, i gialloblù sono riusciti a recuperare e a prevalere nelle ultime fasi del match, portando a casa il risultato finale di 3-2. La squadra ha mostrato determinazione nel rientrare in gioco.

Torna al successo la Sab Group Rubicone, che espugna 3-2 il campo della Sios Novavetro al tiebreak. I gialloblù si impongono a San Severino Marche dopo essere stati sotto di due set, dimostrando grande carattere e ribaltando una situazione che sembrava compromessa. Una vittoria pesante per il morale e la classifica: complice anche la sconfitta di Osimo a Bologna, i sammauresi risalgono ora a un solo punto dalla vetta. La partita. L’avvio è equilibrato e i gialloblù restano in scia grazie ai punti di Mazzotti, Rossatti e Bellomo (12-12). Con il passare dei minuti però gli ospiti perdono precisione e i marchigiani allungano sul 20-16. I padroni di casa gestiscono il vantaggio e chiudono il set 25-21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sab Group, vittoria ritrovata. Successo al tie break Articoli correlati La Querzoli Volley Forlì si aggiudica il derby contro la Sab Group Rubicone: vittoria al tie-breakCon questi due punti preziosissimi, la Querzoli Volley Forlì non solo vince il derby, ma lancia un segnale chiaro a tutto il campionato: la corsa... Una selezione di notizie su Sab Group Sab Group, vittoria ritrovata. Successo al tie breakVolley B maschile, la squadra di Mascetti la spunta 3-2 sul campo della Sios Novavetro e si riporta ad un solo punto dalla vetta. ilrestodelcarlino.it Sab Group Rubicone Volley: vittoria contro Montorio e qualificazione ai playoff A3La Sab Group Rubicone in Volley ha scritto una pagina della sua storia centrando la vittoria in trasferta contro Montorio che vale la matematica qualificazione ai playoff per la promozione in A3. La ... ilrestodelcarlino.it