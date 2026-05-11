La Roma ha deciso di continuare a insistere per portare Giovanni Manna alla propria guida tecnica, anche se al momento il Napoli ha confermato il suo attuale allenatore. La società giallorossa sta valutando due opzioni: proporre un indennizzo economico considerevole o mettere sul piatto una contropartita tecnica di valore. La trattativa tra le parti rimane aperta, con entrambe alle prese con le rispettive strategie.

Giovanni Manna rimane al Napoli, ma la Roma non ha intenzione di mollare la presa e anzi ha in mente due strade per provare a convincere la società azzurra: un indennizzo sostanzioso oppure offrire una contropartita tecnica di valore. Manna-Roma: il Napoli non sconta il suo ds. Le voci che accostano Manna alla Roma hanno raggiunto una fase concreta. Secondo Nicolò Schira, il presidente De Laurentiis ha già fatto sapere ai giallorossi che il trasferimento del direttore sportivo non avverrà a titolo gratuito. Il Napoli ha costruito una struttura vincente intorno a Manna negli ultimi anni e non intende regalarlo a un competitor di Serie A. La posizione partenopea è blindata da contratti e numeri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - La Roma non molla Manna e il Napoli fa muro: due le strade per convincere gli azzurri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma - Napoli, napoletani all'olimpico

Notizie correlate

Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroLa Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata.

Napoli, la Roma non molla Manna! Restano gli ostacoli contrattualiGiovanni Manna rimane l’obiettivo prioritario della Roma per la direzione sportiva: come rivela Mediaset, i giallorossi mantengono una trattativa...

Argomenti più discussi: La Roma non molla Oosterwolde: pronta una nuova offerta in estate. Le ultime; Juventus e Inter su Pellegrini a parametro zero, ma la Roma non molla; Darderi non molla mai! Ribalta Paul ed è agli ottavi con Zverev: gli highlights; La Roma rimonta il Parma in pieno recupero e resta in corsa per la Champions.

KO MILAN. LA CORSA CHAMPIONS SI INFIAMMA San Siro regala una notte di follia. Il Milan ci prova fino all'ultimo con Nkunku che segna su rigore al 94', ma l'Atalanta non molla: finisce 3-2 per la Dea. La Roma aggancia il Milan a 67 punti. La Juventu x.com

Dalla Turchia, la Roma non molla Oosterwolde: possibile nuova offertaIl difensore del Fenerbahce ed ex Parma Oosterwolde resta un obiettivo dei giallorossi per rinforzare la difesa. siamolaroma.it