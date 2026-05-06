Napoli la Roma non molla Manna! Restano gli ostacoli contrattuali

La Roma continua a seguire con attenzione Giovanni Manna, considerandolo un obiettivo importante per il reparto tecnico. Secondo fonti di Mediaset, i giallorossi sono ancora impegnati in trattative con il suo entourage, nonostante ci siano ostacoli legati ai termini del contratto con il Napoli. La situazione rimane aperta e non ci sono ancora sviluppi definitivi.

Giovanni Manna rimane l’obiettivo prioritario della Roma per la direzione sportiva: come rivela Mediaset, i giallorossi mantengono una trattativa aperta nonostante le difficoltà contrattuali con il Napoli. Manna alla Roma: il contratto del Napoli blocca tutto. La Roma ha identificato il dirigente azzurro come il profilo ideale per guidare il progetto tecnico. Il pressing del club capitolino è concreto, ma l’operazione presenta ostacoli significativi. Il legame contrattuale di Manna con il Napoli e il rapporto solido costruito con la società partenopea rappresentano i principali freni a una cessione rapida. Gli azzurri non hanno interesse a facilitare una partenza che comporterebbe la perdita di una figura centrale nell’assetto dirigenziale.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la Roma non molla Manna! Restano gli ostacoli contrattuali NAPOLI vs ROMA in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE Notizie correlate La Roma insiste per avere Manna, De Laurentiis non mollaIl futuro di Giovanni Manna continua ad animare il mercato, ma il Napoli non sembra disposto a lasciarlo partire con facilità. Manna, la Roma insiste ma il Napoli fa muroLa Roma continua a spingere per Giovanni Manna, ma l’operazione resta molto complicata. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Corsa al quarto posto: Juve e Roma sperano in un regalo del Napoli; Treni, lavori sulla Roma-Napoli: come cambia la circolazione da maggio a luglio; Roma su Manna: il Napoli non lo libera gratis, la cifra richiesta da De Laurentiis; Il Napoli si qualifica in Champions League se... Tutte le combinazioni. Roma, caccia al nuovo ds: Manna tra i preferiti, ma non sarà semplice convincere ADLLa Roma continua a concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina, ma non può evitare di proiettare lo sguardo anche al futuro. tuttonapoli.net Olimpiadi 2036, sognare si può: «Ponte tra Napoli e Roma»Napoli sogna in grande. E dopo la Coppa America cosa c'è di più grande da sognare? Un sogno a cinque cerchi: le Olimpiadi. Hanno parlato di questo il presidente del Coni, ... ilmattino.it Napoli, il Galatasaray ha deciso di non riscattare Lang: Manna dovrà trovargli una nuova sistemazione - facebook.com facebook Spari contro una caserma dei carabinieri a Napoli la sera della vigilia di Natale 2024: un arresto. I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta x.com