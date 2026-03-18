Trump rinvia l’incontro con Xi Cambiano le priorità? Risponde Skylar Mastro

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato il rinvio della visita a Pechino e dell’incontro programmato con il leader cinese, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 31 marzo e il 2 aprile. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nelle priorità diplomatiche e viene commentata da Skylar Mastro. La cancellazione dell’appuntamento è ufficiale e riguarda entrambe le parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato il rinvio della sua visita a Pechino e dell’atteso incontro con il leader cinese Xi Jinping, inizialmente previsto tra il 31 marzo e il 2 aprile. La decisione arriva mentre la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran entra nella terza settimana e continua a dominare l’agenda strategica di Washington. “Stiamo riprogrammando l’incontro”, ha dichiarato Trump alla Casa Bianca. “Stiamo lavorando con la Cina. Per loro va bene”. Il presidente ha spiegato di voler restare a Washington mentre il conflitto prosegue e lo Stretto di Hormuz rimane in larga parte chiuso al traffico marittimo internazionale, con forti ripercussioni sui mercati energetici globali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump rinvia l’incontro con Xi. Cambiano le priorità? Risponde Skylar Mastro Articoli correlati Trump ha chiesto a Xi di rinviare l’incontro in programma a PechinoDonald Trump ha detto di aver chiesto a Xi Jinping di rinviare di circa un mese – a causa della guerra in Iran – il vertice in programma a Pechino... Trump incontra Xi a Pechino: discussione su Taiwan come principale tema dell’incontroDonald Trump ha stretto un colloquio telefonico con Xi Jinping, presidente della Cina, nel quale si è discusso di una serie di temi, tra cui...