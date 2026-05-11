A Monza, un campo di papaveri è spuntato improvvisamente, regalando uno scorcio inaspettato alla città. Mentre si attende la ricostruzione del nuovo chiosco lungo la Boscherona, questa fioritura spontanea ha catturato l’attenzione di passanti e residenti. La presenza dei papaveri ha trasformato temporaneamente l’area, creando un’immagine naturale e colorata nel cuore urbano. La rinascita della Boscherona si accompagna così a questa sorpresa floreale.

È bastato un campo di papaveri, comparso quasi all’improvviso, per regalare a Monza uno scorcio inatteso. Appena di fianco al Parco della Boscherona, è spuntata una distesa rossa. Un colpo d’occhio immortalato da un fotografo e condiviso in un noto gruppo Facebook monzese, dove in poche ore sono arrivati centinaia di like e decine di commenti pieni di stupore. "Incredibile bellezza", scrive qualcuno. "Sono riuscita a vederli ieri, stupendi", racconta un altro. La fioritura spontanea dei papaveri ha riportato all’attenzione una delle aree verdi più grandi e controverse della città. Le Consulte di San Biagio-Cazzaniga, Triante e San Fruttuoso denunciano da anni grigliate abusive, bivacchi, spaccio e vendita irregolare di auto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita della Boscherona. Aspettando il nuovo chiosco fiorisce un campo di papaveri

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