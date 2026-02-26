Mogadiscio la rinascita sul mare | il volto nuovo della capitale somala

Mogadiscio, affacciata sull’Oceano Indiano, è un luogo di contrasti affascinanti. Una città che per decenni è stata teatro di conflitti, oggi lentamente si riappropria del suo volto originale, mescolando memoria storica e sviluppo moderno. Passeggiando lungo la Corniche, il lungomare cittadino, il profumo del mare si mescola a quello delle reti da pesca e dei mercati locali. Le barche colorate dei pescatori ritornano al porto con il pescato del giorno, mentre giovani imprenditori aprono caffè e negozi di artigianato, riportando vita in strade che per troppo tempo erano state silenziose. L’architettura coloniale italiana convive con moschee tradizionali e nuovi edifici moderni, creando un panorama urbano unico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

