Fiorisce il ’campo largo’ La sindaca D’Ambrosio è pronta a rientrare nel Pd

La sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, dopo aver lasciato il Partito Democratico alcuni anni fa, si sta avvicinando nuovamente al partito e potrebbe presto fare il suo rientro. La sua intenzione di rimettersi nel PD è stata comunicata nelle ultime settimane, suscitando attenzione tra gli osservatori politici locali. La situazione sembra ormai definita e pronta per un passo ufficiale.

Era uscita anni fa ma adesso, la sindaca di Altopascio, Sara D'Ambrosio, si sta riavvicinando al PD e a breve potrebbe rientrarvi. E' una notizia di rilievo, soprattutto in vista delle elezioni amministrative che rinnoveranno il consiglio comunale nei primi mesi del 2027. A parte conoscere le intenzioni della prima cittadina per il suo futuro politico, visto che sta completando il secondo mandato consecutivo, questo ritorno di fiamma con il Partito Democratico era l'altra questione fondamentale da dirimere. E i rumor sono confermati. Il nuovo matrimonio PD-D'Ambrosio s'ha da fare. Quando? A breve. La D'Ambrosio vede positivamente la...

Pd Toscana, segretario Fossi: "C'è ottimismo nel consolidare il campo largo"

Anche in Campania il campo largo traccheggia. Nel Pd espulsioni e congressi congelati

