Didacta Italia Rondine e Regione Toscana | a Firenze la scuola si conferma laboratorio di pace relazione e trasformazione dei conflitti

Stamattina a Firenze, nella Fortezza da Basso, si è tenuto l’incontro “Generare habitat di pace” nel contesto di Didacta Italia 2026. Alla conferenza hanno partecipato rappresentanti di Rondine, della Regione Toscana e di altre istituzioni. L’evento ha messo in evidenza iniziative e progetti dedicati alla promozione di relazioni e alla gestione dei conflitti attraverso esperienze educative e sociali.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Si è svolto questa mattina, alla Fortezza da Basso di Firenze, nell'ambito di Didacta Italia 2026, l'incontro "Generare habitat di pace. Abitare il conflitto con le relazioni", promosso da Rondine Cittadella della Pace con il sostegno della Regione Toscana, per approfondire il valore educativo della trasformazione dei conflitti dentro e fuori la scuola. «Un luogo che rischiava lo spopolamento – spiega la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop – è diventato negli anni una vera cittadella dedicata alla pace. Un progetto che la Regione Toscana sostiene anche attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo +...