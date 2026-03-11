Didacta 2026 a Firenze il presidente Giani esalta il ruolo della regione | La Toscana è scuola

A Firenze si è aperta la fiera Didacta 2026, dedicata alla promozione della scuola italiana, con la partecipazione del presidente della regione. Durante l’evento, il presidente ha evidenziato il ruolo attivo della Toscana nel settore scolastico e ha ricordato Carlo Collodi. La manifestazione mira a favorire il confronto e lo sviluppo delle pratiche educative nel Paese.

Didacta apre a Firenze per promuovere lo sviluppo della scuola italiana. Il presidente Giani celebra il ruolo virtuoso della regione Toscana e ricorda Carlo Collodi.