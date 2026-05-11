La rassegna Kino Ensemble | sulla terrazza dell' Institut français la proiezione de Le Plaisir
Mercoledì 13 maggio alle ore 21, sulla terrazza dell’Institut français, si tiene un appuntamento della rassegna Kino Ensemble dedicata al regista Max Ophuls. Durante la serata viene proiettato il film “Le Plaisir”. La manifestazione si svolge nell’ambito di un ciclo di eventi cinematografici organizzati dall’istituto, che proseguirà con altre proiezioni in futuro.
Mercoledì 13 maggio prosegue all’Institut français la rassegna Kino Ensemble dedicata al regista Max Ophuls: alle ore 21 sulla terrazza de in programma la proiezione di “Le Plaisir”. Un’opera elegante e malinconica, considerata uno dei vertici del cinema di Ophuls che ha potuto contare sui.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Kino Ensemble: mercoledì 13 maggio alle ore 21 prosegue la rassegna dedicata al regista Max Ophuls, con la proiezione di LE PLAISIR (IL PIACERE). Nel film, tre frammenti tratti dai racconti di Maupassant, vengono organicamente collegati dalla voce am facebook