La ronde | sulla terrazza dell’Institut français la proiezione del film di Max Ophuls
Nell’ambito della rassegna cinematografica Kino Ensemble - Ophüls Ophuls, organizzata da Kultur Ensemble Palermo (Goethe-Institut e Institut français Palermo), mercoledì 6 maggio, alle ore 21, sulla terrazza dell’Institut françaisPalermo (Cantieri Culturali alla Zisa) verrà proiettato “La ronde”.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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