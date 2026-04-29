Un uomo di 28 anni di origine marocchina e residente a Bergamo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver fatto irruzione nell’abitazione di una donna e averle inferto una coltellata all’addome. L’episodio è avvenuto a Brescia, e l’indagato era in fuga prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni sono ancora da verificare.

Brescia, 29 aprile 2026 – Un ragazzo di 28 anni, di origine marocchina e residente a Bergamo, è stato fermato perché ritenuto il presunto responsabile di una rapina aggravata e del tentato omicidio di una donna thailandese di 42 anni, aggredita e accoltellata lo scorso 18 aprile mentre si trovava in casa, a Brescia. Ad eseguire il fermo, disposto dalla procura, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Brescia, al termine di un'articolata e tempestiva attività investigativa avviata subito dopo l'aggressione. https:www.ilgiorno.itbresciacronacafurto-negozio-abbigliamento-f5159ea7 Testimonianze decisive . Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, l'uomo si sarebbe presentato in casa della 42enne e, sotto la minaccia di un coltello, avrebbe preteso la consegna del denaro contante custodito in casa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’irruzione in casa di una donna e la coltellata in pancia per derubarla: 28enne in fuga arrestato per tentato omicidio

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