La rapina a una farmacia di Messina | condannato a tre anni col rito abbreviato un giovane palermitano
Un giovane di 24 anni di Palermo è stato condannato a tre anni di reclusione con rito abbreviato per aver partecipato a una rapina avvenuta il 14 dicembre scorso in una farmacia di Messina. Il procedimento si è concluso oggi davanti al giudice per le indagini preliminari. La rapina è avvenuta nella farmacia “Di Perna” situata sul viale San Martino nel centro della città.
Si è concluso oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari, il procedimento con rito abbreviato a carico di un palermitano di 24 anni accusato della rapina avvenuta il 14 dicembre scorso ai danni della farmacia “Di Perna” sul viale San Martino, nel cuore di Messina.Il Gip Nunzio De Salvo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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