La rapina a una farmacia di Messina | condannato a tre anni col rito abbreviato un giovane palermitano

Un giovane di 24 anni di Palermo è stato condannato a tre anni di reclusione con rito abbreviato per aver partecipato a una rapina avvenuta il 14 dicembre scorso in una farmacia di Messina. Il procedimento si è concluso oggi davanti al giudice per le indagini preliminari. La rapina è avvenuta nella farmacia “Di Perna” situata sul viale San Martino nel centro della città.

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