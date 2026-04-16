Un gruppo di persone è stato rinviato a giudizio con rito abbreviato in relazione a una rapina avvenuta in Toscana, durante la quale sono stati sottratti circa 3 milioni di euro. Il Tribunale di Livorno ha avviato le procedure legali contro gli imputati, coinvolti nell’assalto ai veicoli della società Battistolli. L’indagine ha portato all’identificazione dei sospettati e alla loro comparizione davanti al giudice.

Il Tribunale di Livorno ha dato il via alle procedure giudiziarie riguardanti la banda accusata dell’aggressione ai mezzi della società Battistolli (B.T.V.) avvenuta lo scorso 28 marzo 2025 lungo la SS1 Variante Aurelia. Davanti alla giudice istruttoria Francesca Mannini, i dodici indagati, collegati tramite videoconferenza dai distretti carcerari di Cagliari, Oristano, Sassari e Livorno, hanno chiesto di poter affrontare il rito abbreviato. Questa scelta strategica della difesa è però legata alla necessità di far accogliere consulenze tecniche specifiche, indispensabili per mettere in discussione le evidenze raccolte dagli inquirenti circa le comunicazioni telefoniche e l’utilizzo delle celle nei pressi dei luoghi del colpo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina da 3 milioni in Toscana: rito abbreviato per la banda

Notizie correlate

Adesca una 13enne in chat e la violenta. Rito abbreviato per un colombianoFingendosi un 17enne ha adescato una 13enne su Instagram e poi l’ha violentata in pieno giorno.

Leggi anche: Morte Franzini: tre patteggiamenti e un rito abbreviato. La Cgil è parte civile

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: In carcere il 'boss' degli assalti ai portavalori: era a Cerignola, sfuggito al blitz di Modena; Il sopralluogo, i 3 gruppi, la base affittata a 250mila euro: il piano dei cerignolani per l'assalto al portavalori sull'A1; Assalto al portavalori sull’Aurelia, al via il processo: la banda chiede il rito abbreviato; Mandas, nasce il centro intermodale dei trasporti: investimento da 1,5 milioni - L'Unione Sarda.it.

Rapina da 2,5 milioni a corriere Apple a Castellammare, 4 arrestiRubarono quasi duemila IPhone 16 di ultima generazione, che stavano per uscire in anteprima negli store tra Napoli e provincia e altri apparecchi elettronici di ultima generazione. Portarono via un ... napoli.repubblica.it

Rapina da 2,5 milioni a corriere per la telefonia, quattro arrestiSpacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, avevano prima tratto in inganno un corriere che trasportava un ingente quantitativo di materiale elettronico e poi lo avevano rapinato, ... ilmattino.it

Assalto al portavalori sull’Aurelia: parte il processo Prima udienza in tribunale per la rapina da oltre 3 milioni di euro avvenuta nel 2025 sulla Variante Aurelia. I 12 imputati hanno scelto il rito abbreviato: si accelera verso la sentenza. Un colpo organizzato nei - facebook.com facebook