Una protesta si è svolta questa mattina al Cas Il Pavone, situato in via Gorki, organizzata dall’associazione Orizzonte. La manifestazione è stata promossa contro l’ingiunzione di sfratto che interessa l’edificio. Attualmente, nel centro sono ospitate circa cinquanta persone, tra famiglie e singoli richiedenti asilo. La protesta ha coinvolto i presenti che hanno espresso il loro dissenso contro la procedura di sfratto in corso.

Al Cas Il Pavone di via Gorki presidio contro lo sfratto organizzato l’associazione Orizzonte. "Qui sono ospitate le famiglie e i singoli richiedenti asilo, in tutto una cinquantina di persone. La società di gestione, la Fondazione Broletto, è da tre mesi che non versa l’indennità e lo stipendio agli addetti. - spiega Paolo Rausa portavoce dell’associazione Orizzonte - Non si provvedeva neppure a distribuire gli alimenti necessari ai bambini. Per tutta risposta la Prefettura ha disposto l’immediata chiusura del Cas, a partire da oggi senza tener conto che ci sono una ventina di bambini che frequentano le nostre scuole. Per questo abbiamo organizzato un presidio permanente e oggi andremo in delegazione in Prefettura".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La protesta al Pavone: "No allo sfratto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Trezzo, la protesta dopo lo sfratto: “Scampata a un femminicidio ma allontanata dalla casa popolare”Trezzo (Milano), 29 aprile 2026 – Trentotto giorni sospesa tra la paura e la perdita di tutto.

Reagisce violentemente allo sfratto e si scaglia contro carabinieri e funzionarioUn'operazione di sfratto si è conclusa con l'arresto di inquilino a San Bonifacio.

Argomenti più discussi: La protesta al Pavone: No allo sfratto; Serie D, il Teramo Calcio vola in finale playoff: battuto l’Atletico Ascoli, ora il derby con il Notaresco; Serie D, per il Teramo sfuma anche il secondo posto.