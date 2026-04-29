Trezzo la protesta dopo lo sfratto | Scampata a un femminicidio ma allontanata dalla casa popolare

A Trezzo sull’Adda, una donna di 40 anni si trova senza casa dopo essere stata sfrattata dalla sua abitazione popolare di via Mazzini 16. L’episodio si è verificato il 24 marzo e ha suscitato proteste tra i residenti. La donna, che ha evitato un femminicidio, è stata allontanata dall’alloggio, lasciando dietro di sé un clima di tensione e disappunto nella comunità.

Trezzo (Milano), 29 aprile 2026 – Trentotto giorni sospesa t ra la paura e la perdita di tutto. Così ha vissuto la 40enne di Trezzo sull’Adda, che il 24 marzo ha perso la propria casa popolare di via Mazzini 16, dopo uno sfratto che ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche e dolore. Una vicenda segnata da fragilità e violenza. Una vicenda segnata da fragilità di salute e violenza domestica. Dal 2013 «la donna è seguita dal Centro psicosociale di Vaprio per disturbi di personalità e attacchi di panico certificati - racconta Gianluigi Colombo del sindacato inqulini che segue il caso - P oche settimane prima dello sfratto, aveva subito un tentato femminicidio da parte dell’ex convivente, un episodio che l’aveva portata in ospedale con ferite alla testa e un grave shock psicologico».🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trezzo, la protesta dopo lo sfratto: “Scampata a un femminicidio ma allontanata dalla casa popolare” Notizie correlate Ragazza di 14 anni disabile fuori per le terapie, porta della casa popolare sfondata dal Comune: “Abbiamo rischiato lo sfratto”Osimo (Ancona), 21 marzo 2026 – Una spiegazione dell’accaduto arriva nel tardo pomeriggio di ieri. Sfratto a Trezzo: tra malori e polemiche, finisce in ospedaleA Trezzo, una donna di 40 anni è stata allontanata forzatamente dalla sua abitazione in via Mazzini a causa di un procedimento di sfratto, scatenando... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trezzo, la protesta dopo lo sfratto: Scampata a un femminicidio ma allontanata dalla casa popolare; Iniziato lo sciopero Atm oggi a Milano: tutti gli aggiornamenti e gli orari; La protesta degli agricoltori. In marcia da Trezzo al Brennero: Difendiamo il vero made in Italy; La protesta degli agricoltori In marcia da Trezzo al Brennero | Difendiamo il vero made in Italy. Trezzo, la protesta dopo lo sfratto: Scampata a un femminicidio ma allontanata dalla casa popolareLa mobilitazione del Sicet per la 40enne: È un caso di morosità incolpevole. Il sistema ha perso la capacità di distinguere la sicurezza dalla dignità ... ilgiorno.it La protesta degli agricoltori. In marcia da Trezzo al Brennero: Difendiamo il vero made in ItalyLa delegazione Coldiretti alla manifestazione contro la norma sull’ultima trasformazione sostanziale II codice doganale europeo danneggia le nostre impese. Se non cambia, il comparto rischia la ten ... msn.com Notte di terrore a Trezzo sull'Adda: arrestati due giovani dai Carabinieri L'articolo: https://www.malpensa24.it/trezzo-sulladda-notte-di-terrore-e-rapine-arrestati-due-giovani/ - facebook.com facebook